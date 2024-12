Ilgiornaleditalia.it - Finlandia, sequestrata petroliera russa Eagle S. per vendetta dopo trancio 4 cavi sottomarini nel Baltico: “È colpa della Russia”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La nave è formalmente battente bandiera delle Isole Cook, ma sospettata di far parte"flotta ombra", che agisce in segreto per evitare le sanzioni Le autoritàhanno sequestrato laS, una La nave che è formalmente battente bandiera delle Isole