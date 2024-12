Lanazione.it - Fiamme distruggono un bus di AT fermo nel deposito

Momenti di paura alla vigilia di Natale nel rimessaggio dei pullman delle Autolinee Toscane a Fornoli per un improvviso incendio che ha distrutto totalmente un mezzo ed un secondo ha riportato gravi danni su una fiancata, ma sembra comunque recuperabile. Lesi sono sviluppate verso le ore 11, pare per un corto circuito su un mezzo parcheggiato, al momento dell’entrata in servizio della squadra delle pulizie. Il fuoco è divampato in un attimo, oltre al pullman distrutto, lambendone un altro parcheggiato a fianco. Il propagarsi delleè stato scongiurato dai titolari e da un dipendente dell’adiacente Lavanderia Donati che sono prontamente intervenuti attivando il sistema antincendio dell’azienda con i manicotti dell’acqua che hanno fermato l’incendio, permettendo anche lo spostamento in sicurezza di un altro mezzo.