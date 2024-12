Baritoday.it - Fiaccolata della Speranza nel centro cittadino di Bari organizzata da Univox Aps

Leggi su Baritoday.it

Aps desidera non solo far brillare di luce la città di, ma anche diffondere quella che, a parere dei volontari, non deve mai mancare: la. Ecco perché domani, venerdì 27 dicembre 2024, l’associazione di Promozione Sociale vi invita alla “”, evento.