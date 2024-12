Anteprima24.it - Festival, Gubitosi: “Per Giffoni un anno difficile ma ne usciamo rafforzati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“L’incertezza dei fondi non ci ha fermato. Oltre 540 attività svolte in dodici mesi con il coinvolgimento totale di oltre seicentomila persone senza mai perdere di vista il nostro obiettivo primario, essere sostegno per i giovani e le loro famiglie”. Così Claudio, ideatore e fondatore di, in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social nel corso del quale traccia un bilancio del 2024 e, per il nuovo, anticipa: “Diventiamo umani è il tema della nostra prossima edizione ed è l’augurio che sento di fare tutti. Venite a conoscerci, toccate con mano la nostra realtà, verificate quello che abbiamo realizzato in oltre mezzo secolo di storia”.“Abbiamo affrontato tante difficoltà in questi mesi – spiega– in particolare legate all’insicurezza sulle risorse e alla conseguente impossibilità di programmare la nostra attività nei tempi giusti.