Ilgiornaleditalia.it - Feste natalizie, il vademecum per chi cerca una gravidanza

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Roma, 27 dic. - (Demografica/Adnkronos) - Per chi è in dolce attesa ouna, il periodo natalizio, con le sue mille tentazioni, può rappresentare una sfida a ostacoli, tra eccessi a tavola, riunioni di famiglia e cambiamenti di ritmo. Come conciliare il benessere e la fertilità senza