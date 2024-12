Feste natalizie, il vademecum per chi cerca una gravidanza

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Per chi è in dolce attesa ouna, il periodo natalizio, con le sue mille tentazioni, può rappresentare una sfida a ostacoli, tra eccessi a tavola, riunioni di famiglia e cambiamenti di ritmo. Come conciliare il benessere e la fertilità senza rinunciare al piacere delle? Ecco i consigli di Mauro .