Napolitoday.it - Festa di Natale nella Municipalità, strade chiuse a Napoli: i dettagli

Leggi su Napolitoday.it

Il Servizio, Viabilità e Traffico del Comune ha disposto un particolare dispositivo di circolazione per questa sera - venerdì 27 dicembre - in piazza San Francesco a Capuana, in occasione della manizione organizzata nell’ambito degli eventi per le festività natalizie programmati dalla.