Oasport.it - Federica Brignone carica per Semmering: “Mai fatto podio, ma la pista mi piace”

si è presentata con grandi ambizioni a, dove sabato 28 dicembre andrà in scena un gigante valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino (seguito il giorno dopo da uno slalom, saranno le ultime gare dell’anno solare). La fuoriclasse valdostana non è curiosamente mai riuscita a salire sulquando ha gareggiato sullaPanorama e punta a entrare in top-3 nella 31ma località differente nel massimo circuito internazionale itinerante.L’azzurra, che aveva aperto la stagione con una schiacciante vittoria tra le porte larghe a Soelden e che è in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, sa che deve assolutamente conseguire un risultato di rango in terra austriaca per aumentare le proprie quotazioni. La nostra portacolori è giunta apassando da Kranjska Gora (Slovenia), dove si gareggerà il prossimo weekend e dove rientrerà in azione anche Sofia Goggia, assente invece durante questo fine settimana.