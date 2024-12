Imiglioridififa.com - FC 25: Due nuove Evoluzioni estetiche

Leggi su Imiglioridififa.com

Ecco una guida completa dedicata alleuscite oggi su FC 25 27 dicembre 2025. Tutte scadono tra 21 giorni! Segui il nostro countdown per essere certo della scadenza Luogo incantato invernale III e IVTrasforma un oggetto giocatore Jolly invernali qualsiasi dandogli un look festivo!Costo: 25000 o 200 FC PointsRequisiti: Nessuno.MiglioramentiStile di gioco Aggiornamento esteticoRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre