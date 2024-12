Ilrestodelcarlino.it - Europa poco inclusiva

Per terminare l’anno 2024 in modo “inclusivo” il Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 19 dicembre, una Relazione contenente delle “raccomandazioni”. Sono “raccomandazioni” inviate al Consiglio in merito alle priorità dell'Unione Europea e in vista della 69esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile. Quali priorità? Oltre alla promozione dell’aborto e delle tematiche LGBT si mettono all’indice le associazioni definite “anti diritti” o “anti scelta” o “anti gender”. Nella relazione si condannano tutti i tentativi di "far arretrare, limitare o eliminare le tutele esistenti della parità di genere, anche riguardo alla salute materia sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, nonché tutte le forme di minaccia, intimidazione e molestie, online e offline, nei confronti dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile che si adoperano per far progredire tali diritti”.