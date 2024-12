Quotidiano.net - Eni lancia il supercomputer da 100 mln di euro per ricerca di petrolio, gas e soluzioni green

Leggi su Quotidiano.net

Eni sta per accendere il super computer più potente al mondo al di fuori degli Stati Uniti. Costato oltre 100 milioni di, il nuovo, HPC6, contiene quasi 14mila unità di elaborazione grafica AMD: chip ad alta potenza utilizzati per eseguire calcoli complessi ed eseguire processi di intelligenza artificiale. Ilè nove volte più potente del suo predecessore e si è classificato al quinto posto in una classifica annuale dei computer più veloci del mondo il mese scorso e il suo compito sarà quello di elaborare dati per scoprire nuovi giacimenti die gas, nonché di eseguire calcoli per promuovere l’energia pulita.