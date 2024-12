Liberoquotidiano.it - Eni, la vera storia del cane a sei zampe

(Adnkronos) - Una sei, volto verso la sinistra di chi guarda, con la testa che guarda all'indietro e una fiamma rossa che esce dalla bocca spalancata. Quello di Eni non è solo uno dei marchi più riconoscibili che esistano, ma è anche il simbolo di un'Italia che negli anni '50 riuscì a riaccendersi di entusiasmo, ottimismo e voglia di fare dopo gli anni bui della guerra. Il ‘a sei' racchiude unadi innovazione, intuizione e lungimiranza.L'Italia era da poco uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, era alle prese con la ricostruzione e il boom economico non è ancora cominciato, quando Enrico Mattei, presidente di Eni, comprende che il consumo delle famiglie italiane sta per cambiare e che il modo in cui le aziende sapranno raccontarsi ai consumatori farà la differenza.