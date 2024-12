Davidemaggio.it - Endless Love: salta la messa in onda nelle feste

© US Mediasetprossime puntate di, Nihan Sezin ottiene finalmente il divorzio dallo spietato marito Emir Kozcuo?lu. Anche se quest’ultimo non sembra disposto a lasciarla libera, Nihan si lascia guidare dai suoi sentimenti ed accetta di sposare Kemal Soydere il prima possibile. Contrariamente a quanto deciso inizialmente,non andrà indurante le vacanze di Natale (nemmeno nel weekend). I nuovi appuntamenti slittano direttamente al 2025. Ecco le anticipazioni delle prossime puntate (ecco come finisce).Martedì 8 gennaio 2025: Nihan e Emir divorzianoKemal e Nihan si trovano in tribunale per l’udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante il ritardo di Emir, che desta qualche preoccupazione, il divorzio è ufficiale. Emir, però, continua a tramare alle spalle di Kemal per ottenere la sua vendetta.