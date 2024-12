Liberoquotidiano.it - Elon Musk è Babbo Natale Magro, la foto su X: "Ozempic Santa"

Milano, 27 dic. (Adnkronos Salute) - Su X fa discutere ladi unsnello. Dietro la 'maschera' l'imprenditore, che pubblica lo scatto con un commento lapidario di due parole: "". Il riferimento è ai farmaci antidiabete e antiobesità che sono sotto i riflettori da mesi e promettono il raggiungimento di significative perdite di peso nei pazienti trattati. Tanto basta per accendere il dibattito e i commenti, anche di qualcuno che invita alla prudenza e a non banalizzare temi seri come la lotta all'obesità.in un secondo post rivela pure quale delle molecole che fanno parte della famiglia degli agonisti del recettore del Glp-1 sta utilizzando nello specifico: "Tecnicamente, Mounjaro, ma non ha lo stesso suono", scrive ironicamente il Ceo di Tesla e fondatore di SpaceX.