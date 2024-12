È morto ci ha lasciati Cinema e tv in lutto addio all’attore volto di saghe già leggendarie

Leggi su Caffeinamagazine.it

e tv inper la morte dell’attore. A darne notizia è la moglie che racconta come si sia spento domenica in un ospizio a Largo, in Florida, dopo aver lottato contro una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Solo oggi la notizia è stata data alla stampa. La sua carriera si è consolidata soprattutto sul piccolo schermo, con apparizioni in numerose produzioni televisive dell’epoca.>> “Fuori da UeD e via dall’Italia”. Armando Incarnato, nuova vita per il cavaliere più discusso degli ultimi anniNonostante non sia stato uno degli attori più celebri di quella generazione, ha comunque lasciato una traccia nella storia della televisione americana degli anni ’60 e ’70 comparendo tra gli altri telefilm in episodi di «Bonanza», «Gli invasori».l’attore Geoffrey Deuel, aveva 81 anni: era malatoE ancora: «Ai confini dell’Arizona», «Mod Squad – I ragazzi di Greer», «I Monkees», «Medical Center», «La famiglia Smith», «Missione impossibile», «Febbre d’amore», «Mannix», «Le strade di San Francisco e «Ironside».