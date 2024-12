Tpi.it - È morta Claudia Baccarini Baldi, la donna più anziana d’Italia: aveva 114 anni

, lapiù114. Lasi è spenta nella notte di Natale nella sua casa di Faenza, in provincia di Ravenna.Era nata a Faenza il 13 ottobre 1910 e, per longevità, oltre che prima in Italia, era la terza in Europa e – secondo il Resto del Carlino, che ha dato la notizia – tra le dieci persone più anziane del mondo.“È stata bene fino all’ultimo”, hanno raccontato i nipoti al giornale: “Èserenamente nella sua casa la sera del 24, la sera dell’apertura della Porta Santa. E ci piace pensare che, vista la sua grande devozione, sia stata tra le prime proprio a varcare quella Porta”.è stata moglie di Pietro, sindaco del Comune di Faenza dal 1951 al 1956, morto nel 1998: la coppia ha avuto dieci figli, dai quali sono arrivati complessivamente una cinquantina tra nipoti e pronipoti.