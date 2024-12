Casertanews.it - Due serate nel segno di Celestino V

Leggi su Casertanews.it

Ancora due importanti appuntamenti in questo fine anno programmati dalla Pro Loco Rupecanina in nome diV. Infatti, il 27 e 28 dicembe, presso l’Auditorium Gaudium et Spes di Raviscanina, si alterneranno due importanti incontri diretti a ricordare sempre più il Papa Santo nato nel.