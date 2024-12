Veneziatoday.it - Due medici di Musile di Piave vanno a riposo. Le opzioni per gli utenti

Il 31 dicembre duedina generale, con ambulatorio adi, cesseranno l’attività per andare in quiescenza: il dottor Paolo Dalla Pozza e il dottor Alessandro Calderan. Lo comunica l’azienda Ulss 4, che nel frattempo prosegue la ricerca di nuovie, in attesa.