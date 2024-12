Don Patriciello niente messa di Natale a Caivano | Temevo incidenti dopo gli sgomberi delle case occupate

Leggi su Ildenaro.it

L’assedioforze dell’ordine ha inferto un durissimo colpo all’illegalità ma anon è tornata ancora la quiete. Anzi. Per la prima volta, non è stata celebrata nella chiesa del Parco Verde ladella notte di. Una scelta che il parroco anticamorra don Maurizioha preso con sofferenza: “Ci sarebbe potuto essere qualche incidente. Voglio che nessuno si faccia male, da prete devo tutelare tutti”. Da sfondo il clima di tensione instauratosi da quando, un mese fa, sono partiti gliabusivamente, iniziando da quelli di persone con condanne penali. Da allora “la frequenza in chiesa è più che dimezzata”, spiega. “Il dolore più grande sono i bambini, tante famiglie non li mandano né all’oratorio, né al catechismo”. Da oltre un anno qui si concentra la presenza dello Stato con una strategia divenuta modello, tanto che il Governo con decreto ha individuato sette diverse aree disagiate in cui agire allo stesso modo, con procedure snelle, poteri commissariali e risorse ad hoc.