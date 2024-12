Oasport.it - Dominik Paris: “Oggi meglio di ieri, la vera difficoltà è gestire i diversi tipi di neve”

Una seconda prova cronometrata che può confortare.ha motivi per cui essere più soddisfatto quest’, in vista del week end di Bormio, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Sulla Stelvio, il campione della Val d’Ultimo vorrebbe far valere la tradizione, ricordando le sue sette affermazioni in tale contesto., nel training n.1, un errore lo aveva fatto uscire di pista e il malumore non era poco. Su un tracciato caratterizzato da una parte alta molto ghiacciata e una bassa più aggressiva, bisogna essere in grado di adattarsi. L’ottavo tempo odierno, immediatamente alle spalle di Mattia Casse e a 1.25 dal leader della graduatoria Cameron Alexander, può essere un buon segnale.“di, ho cambiato un po’ il set-up ed è andato. Non mi aspettavo la caduta, ma si è visto con Sarrazin che può capitare in ogni momento.