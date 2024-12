Lanotiziagiornale.it - Destre divise su tutto, si prevede un 2025 da incubo

Anno nuovo, beghe nuove (ma anche vecchie). Quello che si sta per aprire dovrebbe essere, nelle intenzioni del/della premier Giorgia Meloni, l’anno della consacrazione. Il punto di svolta di una “rivoluzione” di destra che sta segnando il Paese, anzi la Nazione. Ma le incognite per la maggioranza sono dietro ogni angolo. A partire dalla guerra allo/a stesso/a premier scatenata dall’alleato Matteo Salvini, rinvigorito dopo l’assoluzione per il caso Open Arms.Matteo vuole tornare al Viminale, altra grana per MeloniMatteo vuole fortissimamente il ministero degli interni, consapevole che solo da lì può pensare a rilanciare la sua appannatissima azione politica. Proprio ciò che Meloni non intende concedergli, ben conscia che una Lega debole, significa un Fratelli d’Italia sempre più egemone. Rapporti di forza che inoltre si potranno far valere anche in sede di scelta dei candidati per le elezioni regionali (quest’anno si voterà in Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto).