Calcionews24.com - Danilo Napoli, affare possibile? Quel giornale mostra un dettaglio importante per la trattativa

Leggi su Calcionews24.com

? Il Corriere dello Sport riporta le ultime sul suo passaggio in Campania dalla Juve: rivelazioni sul futuro Come spiegato dal Corriere dello Sport, il nome diresta in uscita dal calciomercato Juventus. Secondo il quotidiano, il brasiliano avrebbe già dato la sua disponibilità al passaggio al, che lo ritiene il perfetto rinforzo per la propria .