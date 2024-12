Vanityfair.it - Damiano David racconta la sua nuova vita a Los Angeles: «All’inizio è stato spaventoso»

Leggi su Vanityfair.it

«Èdifficile trovare il mio posto in quella città» spiega il cantante a Vogue, rivelando i dettagli di una scelta fatta per realizzare l’album da solista in uscita nel 2025: dalla «paura di cadere nella trappola della produzione in serie e della fama» al desiderio di «fare la musica che mi rende felice»