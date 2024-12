Da Verdone a Banfi, arriva a Roma la fiera del buonumore Comicittà

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Un’analisi delle manifestazioni culturali italiane rende evidente come la commedia sia tradizionalmente sottovalutata dal circuito dei festival e che la comicità e l’umorismo, intesi come spettacolo dal vivo o come genere dell’editoria, pur vantando una illustre tradizione ed un noto appeal popolare, non abbiano una manifestazione ad essi dedicata come se non possedessero né la dignità di contenuti né complessità e ricchezza e di linguaggio e di autori.nasce con la convinzione che sia vero il contrario e che l’arte della commedia e della comicità, attraverso i linguaggi del cinema, dello spettacolo dal vivo, dell’editoria e del fumetto, siano un universo da celebrare e studiare, esplorare ed amare insieme al pubblico. Realizzata da Eur Culture, Associazione Culturale Pantheon, in collaborazione conCapitale e con l’Assessorato alla Cultura,esordirà con una sorta di ‘numero zero’ il prossimo 6 gennaio, al Palazzo dei Congressi e alla Nuvola con un programma che si rivolge sia al pubblico delle famiglie che agli appassionati di ogni età.