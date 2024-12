Da Marracash ai Linkin Park, tutti i concerti da non perdere nel 2025

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ilsarà un anno ricco diin Italia, che ospiterà icone mondiali del pop, gli artisti italiani più amati, star dell’elettronica e leggende viventi del rock. Un nome suè quello dei, con la nuova formazione e la voce di Emily Armstrong, che si esibiranno in un’unica data a Milano, passando per la regina dell’elettronica dark pop Billie Eilish fino allo show dei Korn a Firenze, senza dimenticare Sabrina Carpenter e ‘King’, gli amanti dei live godranno di un anno ricco di musica. Si parte il 3 gennaio a Trieste con Claudio Baglioni con il suo Piano di Volo soloTris mentre a qualche chilometro di distanza, lo stesso giorno, suonerà Max Pezzali, di stanza al Forum d’Assago con il suo ‘Max Forever’. I fan di Lazza, invece, potranno ascoltare le sue hit a partire dal 6 gennaio a Mantova, al Pala Unical, nella data zero del tour che prenderà il via il 9 gennaio da Padova.