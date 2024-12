Lapresse.it - Cultura, morto Walter Pedullà: addio al saggista e critico letterario

Leggi su Lapresse.it

a 94 anni, era stato a lungo docente universitario di Letteratura Italiana moderna e contemporanea a Roma, nonché giornalista. Fu anche presidente della Rai. A darne conferma la famiglia.“Oggi dicoa un pezzo della mia vita giovanile. Dicoa un Maestro. A una ‘Guida straordinaria’. A una Intelligenza superiore. Gabriele, il figlio, mi ha appena detto che è. Per me è un giorno tristissimo. Vi prego di non dimenticarlo mai e di leggere le sue opere., professore. E mi scusi se non sono mai riuscito a darle del ‘tu’ come mi chiedeva sempre”, il post dello scrittore Andrea Di Consoli.