Anteprima24.it - “Crooning Undercover”, Mario Biondi in concerto gratuito a Ischia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUn evento imperdibile esta per arrivare a, in Piazza degli Eroi: domani, sabato 28 dicembre alle ore 20.30,porterà la sua straordinaria energia nell’ambito del progetto.Programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi Regione Campania e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, nell’ambito delle iniziative progettuali di cui alla scheda di intervento “I Giovani e la Cultura Musicale”DGR 193/2024) attraverso Scabec, ilfa parte della rassegna di eventi “Natale a”, realizzata dal Comune diin collaborazione conRisorsa Mare e la DMO: un ampio programma di eventi che uniscono tradizione e intrattenimento per tutte le fasce d’età, da Serena Brancale alla grande festa della notte di Capodanno con Decibel Bellini, oltre ad appuntamenti tra musica, enogastronomia e tradizione, che hanno accompagnato ischitani e turisti nelle festività natalizie.