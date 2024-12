Lanotiziagiornale.it - Crisi climatica, un 2024 da record: quest’anno 41 giorni di caldo pericoloso in più

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il cambiamento climatico ha causato un netto aumento deidi. In un rapporto di due team di scienziati, World Weather Attribution (WWA) e Climate Central, emerge che laha provocato in media 41diin più nel, danneggiando la salute umana e gli ecosistemi. I due team hanno avvertito che tutti i paesi devono prepararsi all’aumento dei rischi climatici per ridurre al minimo i decessi e i danni nel 2025 e oltre. Secondo quanto si legge, gli stati insulari dei Caraibi e del Pacifico sono stati i più colpiti. Molti hanno sopportato circa 150in più dirispetto a quanto avrebbero dovuto attendersi senza il riscaldamento globale, quasi metà dell’anno.Lae idiQuasi metà dei paesi del mondo ha sopportato almeno due mesi di temperature ad alto rischio.