Cataniatoday.it - Così Alfio Di Primo era tornato a capo del clan Scalisi dopo 27 anni di carcere

Leggi su Cataniatoday.it

Era stato lontano 27Di. Dai suoi affari e dalla sua terra, dove tutti lo chiamano Alfredo, in barba all'anagrafe. Era finito inper la prima volta nel 1997, quando aveva appena 30e alle spalle già due omicidi più una condanna per mafia. Ma non appena rientrato a.