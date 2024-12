Europa.today.it - Cori razzisti contro un gruppo di studenti napoletani in gita a Venezia: "Una cattiveria assurda". Il sindaco Brugnaro si scusa

Leggi su Europa.today.it

Ildiinterviene sul caso dei ragazzivittima di insultie omofobi a, dove erano arrivati sabato scorso, 21 dicembre, per partecipare a un ballo di Natale in abiti d'epoca in un prestigioso albergo del centro storico. A denunciare la vicenda è stata.