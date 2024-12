Sbircialanotizia.it - Corea del Sud, sfiduciato anche il presidente ad interim

Si tratta del secondo impeachment in 14 giorni dopo quello delYoon Suk Yeol I parlamentari sudni hanno votato per la destituzione delad, Han Duck-soo, che ha assunto le funzioni dopo l'impeachment delYoon Suk Yeol, sotto accusa per aver tentato il 3 dicembre di imporre la legge marziale in .