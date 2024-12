Napolitoday.it - Con la NCCP e lo spettacolo "Made in Napoli est" si chiude la rassegna di Natale "Napoli Est Fest"

Leggi su Napolitoday.it

Sioggi, 27 dicembre, con un doppio appuntamento al teatro Pierrot in via Angelo Camillo De Meis a Ponticelli ladiEstpromossa dalla VI Municipalità Barra, San Giovanni e Ponticelli organizzata dalla associazione Giano Bifronte.Alle 18:30 va in scena lo.