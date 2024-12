Oasport.it - Come sta Sarrazin dopo la caduta a Bormio: il francese verrà operato

Spaventosanel corso della seconda prova cronometrata di discesa maschile, nel week end della Coppa del Mondo di sci alpino a. Nel training n.2 sulla “Stelvio”, ilCyprienè stato protagonista di una bruttissima. Il transalpino,aver dominato ieri nella prova n.1, era tra i grandi attesi di questo fine-settimana dedicato alla velocità sulle nevi lombarde.è stato protagonista di un volo pazzesco, in fondo al muro di San Pietro, nel tratto che immette nei curvoni finali che portano al traguardo. Partito col numero 11, subitoil suo grande rivale Marco Odermatt e Dominik Paris, il transalpino aveva dato ampia dimostrazione di essere in controllo, avendo un margine confortante nei confronti di chi comandava la graduatoria in quel momendo.