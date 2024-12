Fanpage.it - Come funziona il test che può anticipare gravi difetti del cuore dal grasso che lo circonda: lo studio

Leggi su Fanpage.it

Il tessuto adiposo epicardico è ilviscerale cheil: la sua presenza è fondamentale per la salute del muscolo cardiaco, ma quando si accumula in eccesso, può dare esito a cambiamenti potenzialmente dannosi. Un gruppo di ricercatori ha messo a punto unnon invasivo per misurarlo e misurare il rischio di diverse malattie cardiache.