Livornotoday.it - Collesalvetti, proseguono i lavori alla Casa di Comunità: "Termineranno entro maggio 2025". Tutti i servizi previsti

Leggi su Livornotoday.it

"Istanno proseguendo regolarmente, e si stima che". A tracciare la linea temporale è la sindaca di, Sara Paoli, e lo fa in merito all'intervento in corso relativocostruzione della nuovadella Salute. "Un progetto importante per la.