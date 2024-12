Fanpage.it - Codice della Strada, quali sono i rischi per chi assume paracetamolo: i dubbi sulla Tachipirina alla guida

Leggi su Fanpage.it

C'è molta confusionequestione dei falsi positivi nei test antidroga per chi si mette, ora che il nuovoè entrato in vigore. Se da una parte anche in passato ilo che alcuni farmaci potessero dare un falso positivo c'è sempre stato, dall'altrocambiate le condizioni in cui questi test posessere effettuati. Cosa sappiamo sui farmaci "ao" o presunti tali.