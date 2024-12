Cina | si impegna a sviluppare costantemente legami con Stati Uniti 1

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 27 dic – (AgenziaXinhua) – Durante l’incontro con il presidente degliJoe Biden, a margine della 31ma riunione dei leader economici dell’APEC nella capitale peruviana di Lima, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito l’impegno dellaa mantenere lo sviluppo costante delle relazioni. L’obiettivo delladi una relazionestabile, sana e sostenibile rimane invariato; il suo impegno per il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa come principi per la gestione delle relazionirimane invariato; la sua posizione di salvaguardare risolutamente la sovranita’, la sicurezza e gli interessi di sviluppo dellarimane invariata; e il suo desiderio di portare avanti la tradizionale amicizia tra i popoli cinese e statunitense rimane invariato, ha riferito Xi a Biden.