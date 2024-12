Romadailynews.it - Cina: Lhasa, unita’ di manutenzione del Palazzo Potala (2)

, 27 dic – (AgenziaXinhua) – Dei membri del personale dell’didell’ufficio di gestione deldelsostituiscono i panni nel, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 4 dicembre 2024. Arroccato in cima al monte Marpori nel centro di, capoluogo dello Xizang, il, costruito dal re tibetano Songtsen Gampo nel VII secolo e ampliato nel XVII secolo, e’ una tipica struttura tradizionale tibetana in terra-pietra-legno con piu’ di 1.200 stanze. L’die’ stata istituita ufficialmente nel 2003. Attualmente, dispone di una squadra di oltre 60 artigiani tradizionali, composta da falegnami, scalpellini, sarti, pittori e altri. La squadra ha contribuito in modo massiccio alla conservazione del