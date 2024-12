Tpi.it - Chiara Ferragni saluta il 2024 in lacrime: “Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio” | VIDEO

ilcon unin cui si mostra inDallo scandalo Pandoro-gate, arrivato a fine 2023, alla separazione dall’ex marito Fedez:il, il suo anno più difficile.In un reel postato sul suo profilo Instagram l’influencer si mostra in, ma anche sorridente nei vari momenti che hanno contraddistinto il suo ultimo anno.“Ciao. Grazie per tutto l’apprendimento e per avermi reso quello che sono oggi” ha scritto l’imprenditrice digitale nella didascalia del suo filmato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Mentre scorrono le immagini, una voce narrante afferma: “Mi haiche lapuòin une mi hai insegnato a fidarmi di più di me stessa.