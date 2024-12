Chiara Ferragni il recap del 2024 | Un anno da ricordare Il video in lacrime

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –saluta il. Con unpubblicato su Instagram, l'imprenditrice digitale ha voluto riassumere alcune delle tappe più importanti dell'che sta per terminare: dai momenti di sconforto, alla felicità ritrovata. "Ciao. Grazie per tutto l'apprendimento e per avermi reso quello che sono oggi", queste le parole che