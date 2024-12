Fanpage.it - Chevanton: “Vicino a farla finita. Avevo bisogno di affetto, chi mi stava vicino non me l’ha dato”

Ernestoracconta il momento più buio della sua vita: "Le pillole finivano solo per stordirmi.die chi minon me l'ha dato. Finché una sera sono stato a un passo dal, per fortuna non è successo".