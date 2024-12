Quotidiano.net - ChatGpt in tilt: il rischio di un contraccolpo energetico secondo Franz Russo

Il disservizio dinella notte tra il 26 e il 27 dicembre è "figlio della corsa frenetica all'intelligenza artificiale, che rischia di generare unnei prossimi anni". Sono le parole di, esperto di digitale e di nuove tecnologie, che ricorda come l'innovazione informatica non sempre vada di pari passo con gli investimenti in termini di infrastrutture. "Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, l'azienda dietro, aveva detto che durante le feste ci si aspettava un accesso minore alle applicazioni di IA, tanto da rilasciare a tutti gli abbonati Sora, il discusso modello capace di realizzare brevi clip video da indicazioni testuali. Evidentemente non è andata così, visto che la stessa apertura di Sora può aver contributo a mandare inla complessa macchina che muove l'intelligenza artificiale".