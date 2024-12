Secoloditalia.it - Cecilia Sala in isolamento nel carcere di Evin tra i dissidenti. Tajani: lavoriamo per riportarla a casa

Mentre il mondo social rilancia e ritwitta a più non posso sul caso del giorno, la Farnesina e il ministro degli Esteri Antoniolavorano alacremente nel riserbo per riportare a, la giornalista italiana arrestata a Teheran e al momento detenuta neldi, dove sono imprigionati i cosiddettidel regime iraniano.è «in buona salute» e il governo italiano sta lavorando «in maniera davvero molto intensa» e «con grande discrezione» perarrestata in Iran,: «È in buona salute,per»Lo ha detto a Rai News il ministro degli Esteri, sottolineando contestualmente la necessità di «osservare la massima riservatezza sulla vicenda» come accadde per Alessia Piperno. Di più:, rassicurando tutti, ha precisato che laè «detenuta in una situazione tranquilla, è sola in una cella».