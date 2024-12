Lidentita.it - Cecilia Sala in isolamento a Evin: l’Iran la scambierà con Mohammad Abedini arrestato a Milano Malpensa?

Leggi su Lidentita.it

La giornalista italianaè stata fermata a Teheran mentre si imbarcava per tornare in Italia il giorno 19 dicembre e da allora si trova rinchiusa in una cella didel carcere di massima sicurezza di. Tre giorni prima, alle 17.45 del 16 dicembre, le autorità italiane avevanoallo scalo aereo .inlacon? L'Identità.