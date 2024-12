Sbircialanotizia.it - Cecilia Sala, chi è la giornalista italiana arrestata in Iran

Leggi su Sbircialanotizia.it

Nata a Roma nel 1995, ha raccontato la guerra in Ucraina e il ritorno dei Talebaniè statain. La, in Medio Oriente per svolgere servizi giornalistici, è stata fermata lo scorso 19 dicembre dalle autorità di polizia di Teheran. A renderlo noto è stata la Farnesina, che ha .