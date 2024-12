Fanpage.it - Cecilia Sala arrestata in Iran, Schlein: “Il governo si attivi”. Crosetto: “Lavoriamo per liberarla”

Leggi su Fanpage.it

C'è grande apprensione per l'arresto della giornalistain. La segretaria del Pd Ellyha chiesto aldi attivarsi per "riportarla in Italia quanto prima". Il ministro della Difesa Guidoha assicurato.