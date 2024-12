It.insideover.com - Cecilia Sala arrestata in Iran: è in cella nella prigione di Evin

L’Italia è in apprensione per la giornalista, autrice del podcast “Stories” per Chora Media e collaboratrice de Il Foglio,a Teheran, in, il 19 dicembre. La notizia è stata diffusa ufficialmente solo poche ore fa dal ministero degli Affari Esteri, che aveva mantenuto il riserbosperanza di favorire una rapida .in: è indiInsideOver.