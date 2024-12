Ilrestodelcarlino.it - Casarini Camangi dona borse di studio per gli studenti

La FondazionePaolo, ente di assistenza e promozione sociale di Castelfranco Emilia, ha scelto, attraverso una votazione del proprio consiglio d’amministrazione, dire al Comune diecididel valore di 250 euro ciascuna, per premiare glimeritevoli delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi "Marconi", "Guinizelli" e "Pacinotti". In aggiunta, la Fondazione ha anche previsto una borsa didel valore di 500 euro a favore della scuola primaria elementare di Manzolino, destinata all’acquisto di strumentazione scientifica per il miglioramento della didattica. "Ringraziamo in maniera sentita – ha commentato il primo cittadino Giovanni Gargano - la FondazionePaolo. Questazione non è solo un aiuto economico, ma rappresenta anche un segno di speranza e di fiducia nelle giovani generazioni e nel loro futuro.