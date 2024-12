Golssip.it - Carlo Conti: “Dare linea a Wojtyla a Capodanno 2000 emozione grandissima”

ha parlato di un momento molto particolare della sua carriera. La notte deldel: su Rai1 il conduttore e pochi secondi dopo la mezzanotte, nella festa generale dell'Italia, il passaggio dellaa San Giovanni Paolo II che si affacciò per salutare il nuovo millennio. «Fu emozionante per due motivi. Il primo era l'arrivo del nuovo millennio e quindi c'era questaanche perché era il mio primo ultimo dell'anno in tv, ricordo che tra gli altri c'era anche Gigi Proietti e avevo l'di portare gli italiani nel nuovo millennio. Ma un'ancor più grande fu passare laal Santo Padre per l'augurio al Duemila che entrava. Fu un collegamento storico. Se nell'anno Giubilare Papa Francesco si collegasse con Sanremo? Sarebbe fantastico farlo parlare di pace, ma lo fa ogni domenica da Piazza San Pietro ed è più importante lì», ha detto il conduttore in un'intervista a LaPresse.