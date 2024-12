Liberoquotidiano.it - Capodanno, nutrizionista: "9mila calorie in più e 3 kg presi entro fine feste"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos Salute) - La maratona di cibo è cominciata ben prima di Natale, con cene e aperitivi tra colleghi, amici e conoscenti. E l'apoteosi c'è stata tra il 25 e il 26. "In questi 2 giorni, invece delle 1.800medie al giorno a persona, si calcola che si preparino pietanze per 4mila". Come ogni anno, alladellesulla bilancia "i chili in più arrivano a 3, conin più", spiega all'Adnkronos Salute ilGiorgio Calabrese,dente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della SaluteTradotto in chili, sommando gli eccessi vari lungo questo periodo, lein più ad oggi sono almeno 6mila e quindi "possiamo dire che, in media, 1 kg in più lo abbiamo già 'guadagnato'". Ma non è ancora finita. Leconsumate, dunque, "sono più che triplicate rispetto alle reali esigenze della nostra vita.